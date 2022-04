PlayStation Plus e Now: Sony ha fatto bene a unirli, per un analista

L'analista Michael Goodman ha parlato ai microfoni di GamesIndustry, commentando il nuovo abbonamento PlayStation Plus e giudicando positivamente la decisione di Sony di espandere il Plus unendolo di fatto a PlayStation Now.

Con questa mossa, sottolinea Goodman, i consumatori andranno a risparmiare e anziché avere due abbonamenti da 9.99 dollari ne viene proposto uno solo che racchiude sia i vantaggi di PlayStation Plus che di PlayStation Now. PlayStation Plus è sottoscritto dal 72% degli utenti PS4 e PS5 mentre PlayStation Now, secondo i dati diffusi dall'analista, ha conquistato solamente il 5% della user base.

E' chiaro che PlayStation Now non poteva sopravvivere a lungo e Sony ha deciso di dare priorità a PlayStation Plus, offrendo oltre ai consueti servizi anche un vasto catalogo di giochi per PS1, PS2, PS3 (solo in streaming), PS4 e PS5.

Non la pensa così l'analista Piers Harding-Rolls, a suo avviso il nuovo PlayStation Plus non riuscirà ad attirare nuovi clienti ma potrebbe comunque permettere a Sony di guadagnare di più dal momento che i consumatori potrebbero essere ingolositi dai piani Extra e Premium rispetto all'Essentials, aumentando così il costo medio dell'abbonamento mensile.

