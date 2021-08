PlayStation Plus, il numero degli abbonati è calato per la prima volta

Il numero di abbonati a PlayStation Plus è diminuito per la prima volta nella storia del servizio: è quanto emerge dall'ultimo report finanziario di Sony aggiornato al primo trimestre dell'attuale anno fiscale 2021, che si è concluso il 30 giugno.

Nel report si legge chiaramente che al 30 giugno 2021 il numero di abbonati a PlayStation Plus ammontava a 46,3 milioni, un dato in crescita se confrontato al medesimo periodo dello scorso anno, ma in calo di ben 1,3 milioni rispetto al trimestre immediatamente precedente, che si è concluso il 31 marzo 2021. A seguire potete osservare l'andamento del numero degli abbonati nella storia recente del servizio:

PlayStation Plus | Numero degli abbonati

Anche il numero di giocatori attivi sulle piattaforme PlayStation è diminuito: nel Q1 21 sono stati registrati 104 milioni di utenti attivi, in calo rispetto ai 109 milioni del Q4 20 e dei 114 milioni del Q3 20. In una conferenza successiva alla pubblicazione dei dati, il CFO Hiroki Totoki ha confessato che Sony non è ancora riuscita ad inquadrare perfettamente le cause di questo trend in declino. Probabilmente, ha influito l'allentamento delle restrizioni della pandemia. Le persone non sono più costrette a stare in casa, di conseguenza giocano di meno.

Dallo stesso report è emerso che PlayStation 5 ha toccato quota 10,1 milioni di unità distribuite in tutto il mondo (delle quali 2,3 milioni distribuite nel solo Q1 21), mentre la famiglia PS4 è arrivata a 116,4 milioni (500 mila distribuite nel Q1 21).

A proposito del servizio premium di Sony, avete già scaricato i giochi PlayStation Plus gratis di agosto 2021?