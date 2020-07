PlayStation Plus: nuova offerta abbonamento 12 mesi a meno di 50 euro

State pensando di acquistare o estendere la durata del vostro abbonamento a PlayStation Plus, in modo da essere coperti anche su PlayStation 5? In questo caso vi segnaliamo una nuova offerta eBay che vi permetterà di sottoscrivere l'abbonamento annuale 12 mesi scontato del 20%, ecco i dettagli della promozione.

Sulla nota piattaforma è disponibile l'abbonamento PS Plus 12 mesi al prezzo di 47.56 euro, anziché 59,99 euro. Dopo aver effettuato il pagamento, riceverete il codice via Email nel giro di 15 minuti, al massimo 2 ore (5-60 minuti se utilizzate PayPal come metodo, come riferito dal venditore). Dopodiché non dovrete far altro che utilizzarlo nella sezione Riscatta Codici del PlayStation Store. La chiave potrà essere utilizzata non solo per sottoscrivere un nuovo abbonamento ma anche per estenderne la durata.

Cosa ve ne pare, ne approfitterete? PlayStation Plus offre la possiblità di giocare online ai vostri giochi multiplayer preferiti, spazio per i salvataggi cloud e sconti esclusivi, oltre a giochi gratis ogni mese: ad agosto gli abbonati possono scaricare Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered e Fall Guys Ultimate Knockout per PlayStation 4 come parte della lineup mensile Instant Game Collection. E non è escluso che con l'arrivo di PS5 Sony abbia in serbo altre sorprese e benefici per gli abbonati al servizio.