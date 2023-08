PlayStation Plus: nuove ricompense gratis di agosto, una è per un action RPG appena uscito

Puntuale come sempre, Sony ha aggiornato il catalogo delle ricompense esclusive che tutti gli abbonati a PlayStation Plus Essential o tier superiori possono riscattare in maniera gratuita. Scopriamole tutte.

Tower of Fantasy

Ad aprire le danze è Tower of Fantasy, l’MMO ispirato a Genshin Impact che può essere ora scaricato gratuitamente anche su PlayStation. Grazie ad un accordo col team di sviluppo, Sony propone un pacchetto di risorse utili per sbloccare nuovi personaggi tramite le loot box.

Ecco di seguito i contenuti del DLC gratis:

Cristalli oscuri x200

Nucleo d'oro x1

Prova d'acquisto x1

Scatola di potenziamento delle armi I x5

Scatola di potenziamento delle armi II x5

Scatola di frammenti di minerale elementale x10

Qui sotto trovate il link per procedere al download del prodotto sullo store Sony:

Warlander

Il secondo free to play che ha messo a disposizione un bundle gratis per tutti gli abbonati a PlayStation Plus è Warlander, un mix tra action RPG e MOBA che di recente è approdato anche su PlayStation 5 e Xbox Series X|S (sulle nostre pagine trovate un provato di Warlander).

Il pacchetto di Warlander comprende i seguenti oggetti:

Potenziamento ESP x 5

Potenziamento ricompense x 5

Potenziamento rarità x 5

Cristalli dell'aura x 10

Ecco di seguito il link per raggiungere la pagina del prodotto sullo store digitale di Sony:

DKO - Divine Knockout

Anche Divine Knockout, il picchiaduro degli stessi autori di Smite, ha ricevuto un pacchetto gratuito con elementi esclusivi per gli abbonati al servizio Sony.

Di seguito trovate l’elenco dei contenuti del bundle:

Skin Sapphire Zeus

Avatar Blue Streak

Decalcomania cratere Sapphire Smash

Emote Steely Gaze

Effetto KO Bolt from the Blue

Card profilo Blue in the Face

Questo è invece il link per raggiungere la pagina del prodotto sullo store digitale di Sony:

PlayerUnknown’s Battlegrounds

All’elenco si aggiunge anche PlayerUnknown’s Battlegrounds, il famosissimo battle royale che consente agli utenti PlayStation di riscattare un esclusivo bundle contenente un bel po’ di oggetti.

Questa è la lista dei contenuti del pacchetto:

Forziere del cacciatore x5

Chiave x5

80 coupon contrabbando

Completo Yukata floreale

Sandali Geta floreali

Di seguito potete invece trovare il link per raggiungere la pagina del prodotto sullo store digitale di Sony:

Rocket League

Riscattando invece il nuovo bundle di Rocket League per gli utenti PlayStation Plus si possono sbloccare gli oggetti blu bitono, ovvero le ruote SKB Asik supertecnologiche, un turbo Tiro potente SKB, l'adesivo Narvalo SKB e un topper Unicorno SKB.

Questo è il link per raggiungere la pagina del prodotto sullo store digitale di Sony:

Naraka Bladepoint

L’ultimo pacchetto per gli abbonati a PS Plus è dedicato a Naraka Bladepoint, battle royale da poco uscito anche su PlayStation 5 e disponibile gratuitamente.

Questi sono i contenuti del pacchetto:

Accessorio esclusivo PS: Porcellana dell’anima sbocciata

Tesoro della resa dei conti

Tesoro immortale

Regalo prova outfit Stagione 9: Carta prova outfit leggendario 7 giorni

Bonus ESP x10

Bonus tesoro x10

Qui sotto trovate il link per raggiungere la pagina del prodotto sullo store digitale di Sony:

