PlayStation Plus: nuove ricompense gratis per un gioco Disney e un F2P a tema anime

Sony ha nuovamente aggiornato il catalogo di bonus gratuiti che gli abbonati ad uno qualsiasi dei tre tier del PlayStation Plus (Essential, Premium ed Extra9 possono riscattare ad aprile 2023.

Disney Speedstorm

Per celebrare l'arrivo dell'early access di Disney Speedstorm, il titolo di corse ispirato a Mario Kart che diverrà free to play solo in seguito, Sony ha pubblicato un esclusivo pacchetto per gli abbonati al suo servizio.

All'interno del bundle si trovano gli oggetti del seguente elenco:

Aspetto Duellante eccellente di Jack Sparrow

Livrea Sea Vandals di Jack Sparrow

Avatar Sea Vandals

Di seguito potete trovare un link per procedere al riscatto del DLC gratis per gli abbonati:

Bleach Brave Souls

Il secondo pacchetto gratuito per gli abbonati è dedicato ai giocatori di Bleach Brave Souls, il gioco ispirato alla nota serie di anime e manga che può essere scaricato senza costi aggiuntivi su PlayStation 4 (e che è retrocompatibile su PlayStation 5).

Ecco i contenuti del bundle:

Un biglietto per evocare un personaggio 5 Stelle

Un biglietto per evocare un accessorio 5 Stelle

50 biglietti dell'anima

Qui sotto trovate il link per riscattare il pacchetto:

Avete già letto quali saranno i giochi in arrivo ad aprile 2023 per gli iscritti a PlayStation Plus Extra e Premium?