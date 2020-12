PlayStation Plus: nuovi bonus gratis PS4 e PS5 da scaricare a dicembre

Nel trambusto delle feste sono passati inosservati i bonus PlayStation Plus gratis di dicembre 2020 ma non disperate perchè i pacchetti gratis sono ancora disponibili per il download, approfittatene prima che sia troppo tardi.

A dicembre gli abbonati possono scaricare a costo zero i DLC Worms Rumble PlayStation Plus Exclusive Pack e Rocket League Pacchetto PlayStation Plus, entrambi includono contenuti aggiuntivi esclusivi per i due giochi, ricordando che i pacchetti resteranno disponibili solamente per un periodo di tempo limitato e potrete utilizzarli fino a quando resterete iscritti al servizio.

Rocket League Pacchetto PlayStation Plus

Include quattro oggetti di personalizzazione unici: ruote SLK-VL, turbo Hypernova G1, scia Fulmine plus e adesivo Vice SE.

Worms Rumble PlayStation Plus Exclusive Pack

Questo pacchetto di personalizzazione include un completo esclusivo, una skin arma e un nuovo sfondo.

Un buon antipasto in attesa di scoprire i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di gennaio 2021, l'annuncio è previsto per mercoledì 30 dicembre alle 17:30 ora italiana, nelle nostre previsioni abbiamo incluso Uncharted L'Eredità Perduta, Shadow of the Tomb Raider e LEGO Worlds per PlayStation 4 mentre abbiamo preferito non sbilanciarci sui giochi gratis PS5, ricordando che Destruction All-Stars sarà gratis a febbraio con PS Plus.

E voi cosa vi aspettate dalla lineup PlayStation Plus di gennaio 2021? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.