PlayStation Plus: i nuovi giochi gratis di gennaio 2021 disponibili da oggi

L'annuncio dei nuovi giochi gratis PS Plus ha presentato alla community Sony l'identità dei primi titoli PlayStation 4 e PlayStation 5 inclusi nel servizio di abbonamento nel 2021.

Il nuovo anno non ha infatti modificato le tradizioni in casa PlayStation, con il reveal che, puntualissimo, ha presentato la line-up di gennaio. Gli abbonati a PlayStation Plus interessati a testare i prodotti con mano possono aggiungere gratuitamente i titoli alla propria raccolta a partire da quest'oggi, martedì 5 gennaio 2021. Di seguito, vi ricordiamo i giochi inclusi nell'iniziativa:

Shadow of the Tomb Raider (PlayStation 4): Lara Croft prosegue nel proprio percorso di formazione come archeologa che non disdegna azione e adrenalina, in un'avventura che la condurrà in Sud America sulle tracce della civiltà Maya;

Greedfall (PlayStation 4): il XVII secolo europeo acquisisce sfumature fantasy ed offre lo sfondo per le vicende narrate in Greedfall, ultimo GDR di Spiders, già autori di The Technomancer;

Maneater (PlayStation 5): ritornano le pinne dello squalo di Maneater, questa volta in risoluzione 4K e con supporto al Ray Tracing, per la versione PS5 del titolo di Tripwire. Nei panni del predatore, il giocatore potrà seminare il panico lungo le coste e dedicarsi alla caccia negli abissi sottomarini, potenziando così le proprie doti assassine;

