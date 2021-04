PlayStation Plus nuovi giochi gratis di maggio: previsioni, rumor e speculazioni

Abbiamo passato da qualche giorno la prima metà del mese di aprile ed è dunque arrivato il momento di iniziare a pensare ai giochi PlayStation Plus gratis di maggio 2021 per PlayStation 4 e PS5. Cosa avrà in serbo Sony per gli abbonati al servizio?

Sony ha dimostrato in questi mesi di non seguire regole precise per i giochi PlayStation Plus e non è semplice dunque azzardare previsioni. I giochi gratis PS Plus di aprile 2021 includono Days Gone, Zombie Army 4 Dead War e Oddworld Soulstorm per PlayStation 5, cerchiamo di capire cosa accadrà invece a maggio.

Un possibile candidato potrebbe essere Resident Evil 7 Biohazard, maggio è il mese di lancio di Resident Evil Village e Sony potrebbe prendere la palla al balzo per offrire il precedente capitolo agli abbonati. La compagnia ha però più volte ignorato queste logiche, dunque prendete l'ipotesi come una semplice speranza. Sul fronte PlayStation 5 potrebbe pensare a The Pathless di Annapurna Interactive, uscito al lancio della console e acclamato dalla critica, il gioco è stato snobbato dal grande pubblico e l'aggiunta nella lineup Instant Game Collection potrebbe valorizzare questa perla indie.

Restano poi aperte le ipotesi sulle esclusive PlayStation: da Uncharted L'Eredità Perduta a Predator Hunting Grounds, passando per Marvel's Iron-Man VR per PlayStation VR. Infine riprendiamo un vecchio rumor di marzo che vorrebbe Sekiro in arrivo su Game Pass o PlayStation Plus, fino ad oggi non è accaduto... potrebbe succedere a maggio? Lo scopriremo mercoledì 28 aprile alle 17:30.