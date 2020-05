PlayStation Plus: nuovi sconti esclusivi sui giochi PS4

Ancora per pochi giorni gli abbonati PlayStation Plus possono usufruire di una serie di sconti esclusivi su alcuni videogiochi per PS4, offerte valide fino al 28 maggio 2020 con sconti extra del 5% sul prezzo già scontato.

Nello specifico, gli iscritti potranno godere del 5% di sconto aggiuntivo sull'acquisto di AO Tennis 2 (32.99 euro), Rugby 20 (35.99 euro), Warhammer Chaosbane (19.79 euro), Warhammer Chaosbane Deluxe Edition (24.69 euro), Warhammer Chaosbane Magnus Edition (29.59 euro) e Warhammer 40,000 Inquisitor Martyr Imperium edition (24.74 euro). Ricordiamo che per gli abbonati è disponibile anche un nuovo bonus PlayStation Plus gratis per tutto il mese di maggio, legato a Red Dead Online.

Non siete abbonati PlayStation Plus ma volete ugualmente risparmiare sull'acquisto dei vostri videogiochi preferiti? In questo caso vi segnaliamo la nuova offerta della settimana sul PlayStation Store e gli sconti della serie Gemme Nascoste incentrati sui giochi più sottovalutati del catalogo PS4, tra cui Control di Remedy, ora disponibile a 29,99 euro. Per gli abbonati si tratta sicuramente di una promozione interessante che permette di risparmiare qualche euro nel caso siate interessati ai giochi proposti come Warhammer Chaosbane o AO Tennis 2.