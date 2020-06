PlayStation Plus: nuovi sconti esclusivi sui giochi PS4 più belli

Sono oltre 100 i giochi disponibili in offerta sul PlayStation Store per gli abbonati PlayStation Plus, i quali potranno acquistare una selezione di titoli per PlayStation 4 a prezzo fortemente ridotto solo fino all'11 giugno.

Tra i giochi in offerta troviamo ad esempio MotoGP 19, eFootball PES 2020, Monopoly Plus, No Man's Sky, Conan Exiles Deluxe Edition, The Crew 2 Deluxe Edition, Need for Speed Payback, BUS Simulator, Assassin's Creed 3 Remastered, UNO, crediti per Warface, Outward, Assassin's Creed Rogue Remastered, Assassin's Creed Origins Gold Edition, Assassin's Creed Triple Pack (include Assassin's Creed 4 Black Flag, Assassin's Creed Unity e Assassin's Creed Syndicate), Just Dance 2019, Toki, Prototype 2, The Surge 2, Batman Return to Arkham e Collezione LEGO Marvel, per citarne alcuni.

Per vedere la lista completa delle offerte con le relative percentuali di sconto per gli abbonati Plus (in alcuni casi superiori al 40%) vi rimandiamo al PlayStation Store, vi ricordiamo che da oggi sono attivi anche gli sconti Days of Play digitali sui migliori giochi per PlayStation 4 e sugli abbonamenti annuali PS Now e PS Plus. Sul PlayStation Store sono disponibili anche tanti giochi PS4 a meno di 20 e 10 euro per un periodo limitato, approfittatene prima che sia troppo tardi.