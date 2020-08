PlayStation Plus: nuovi sconti esclusivi per giochi PS4 su PS Store

Con i Saldi Estivi su PlayStation Store ormai prossimi alla conclusione, arriva una nuova iniziativa pensata per i giocatori abbonati al servizio PlayStation Plus.sconto del 70% - €5,99

Il negozio digitale PlayStation accoglie infatti una nuova tornata di sconti esclusivi PS Plus, con un'interessante selezione di giochi PS4 disponibili a un prezzo particolarmente vantaggioso. Di seguito, vi riportiamo alcune delle offerte attivate da Sony per gli utenti PS Plus:

Agents of Mayhem: sconto del 70% - €5,99

Agents of Mayhem - Total Mayhem Bundle: sconto del 70% - €8,99

Bee Simulator: sconto del 50% - €19,99

Bulletstorm - Full Clip Edition: sconto del 80% - €7,99

Bulletstorm - Full Clip Edition - Duke Nukem Bundle: sconto del 80% - €8,99

Destroy All Humans!: sconto del 75% - €4,99

Destroy All Humans! 2: sconto del 75% - €4,99

Dick Wilde (PS VR): sconto del 65% - €5,24

Dick Wilde 2 (PS VR): sconto del 55% - €8,99

Doctor Who: The Edge of Time (PS VR): sconto del 45% - €13,74

Homefront the Revolution: sconto del 70% - €5,99

Homefront the Revolution "Feedom Fighter" Bundle: sconto del 70% - €11,99

Hunting Simulator: sconto del 75% - €14,99

Memories of Mars: sconto del 30% - €13,99

Puyo Puyo Tetris: sconto del 60% - €7,99

Sherlock Holmes: the Devil's Daughter: sconto del 75% - €4,99

Slime Rancher: sconto del 50% - €9,99

Super Dodgeball Beats: sconto del 55% - €6,74

The King of Fighters XIV: sconto del 50% - €9,99

The King of Fighters XIV - Special Anniversary Edition: sconto del 65% - €13,99

WRC 5 eSports Edition: sconto del 80% - €3,99

WRC 6 FIA World Rally Championship: sconto del 80% - €3,99

WRC 8 FIA World RAlly Championship: sconto del 66% - €19,99

In chiusura, vi segnaliamo le previsioni sui giochi gratis PS Plus di settembre 2020.