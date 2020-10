PlayStation Plus: nuovi sconti esclusivi sul PS Store

Gli abbonati PlayStation Plus possono godere di sconti esclusivi sul PlayStation Store sull'acquisto di giochi PS4 e giochi in preordine, vediamo le nuove offerte disponibili ora per gli iscritti PS Plus.

Da citare ad esempio i preordini di Hitman 3 Deluxe Edition, Ghostrunner e Transformers Battlegrounds: l'avventura dell'Agente 47 costa 80.99 euro invece di 89.99 euro mentre gli altri due titoli sono scontati rispettivamente a 23.99 euro (invece di 29.99 euro) e 44.99 euro (anzichè 49.99 euro).

Sconti anche su Dead By Daylight Edizione Stranger Things (31.99 euro), Amnesia Rebirth (25.64 euro), Mortal Shell (25.99 euro), Vampire The Masquerade Coteries of New York, Vampire The Masquerade Shadows of New York, Project Warlock, Cinders, Brotherhood United e Legends of Tetrarchs. Potete visionare i prezzi aggiornati e l'esatta percentuale di sconto direttamente sul PlayStation Store.

I nuovi giochi Instant Game Collection verranno annunciati a fine mese, nel frattempo si rincorrono le speculazioni PlayStation Plus di novembre 2020, ricordando che a novembre faranno la sua comparsa anche i giochi del pacchetto PlayStation Plus Collection su PlayStation 5, bundle che offre agli abbonati ben 18 giochi PS4 da giocare sulla nuova console, tra cui Bloodborne, The Last Of Us Remastered e Uncharted 4 Fine di un Ladro, solamente per citarne alcuni.