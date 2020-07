PlayStation Plus: nuovo bonus gratis a luglio disponibile ora

Luglio sembra essere un mese fortunato per gli abbonati PlayStation Plus: non solo Sony ha regalato 10 euro di credito agli iscritti ma ora è disponibile per il download anche un nuovo contenuto bonus da scaricare gratis.

Ai tre giochi PS Plus gratis di luglio 2020 (Erica, Rise of the Tomb Raider Celebrazione dei 20 Anni e NBa 2K20) si aggiunge ora un pacchetto extra esclusivo per Rogue Company denominato Pacchetto Rogue Company PlayStation Plus, che include:

Tuta alare Seconda entrata

Copertura arma primaria Acciaio blu

500 Rogue Buck

Tema Rogue Company

Trovano dunque spazio nel DLC due oggetti estetici (tuta alare e copertura), 500 Rogue Buck da spendere liberamente e un tema per la schermata Home di PlayStation 4. Il Pacchetto Rogue Company è gratis per gli abbonati Plus e non può essere acquistato in nessun altro modo, dunque approfittatene se siete interessati perchè non sappiamo fino a quando il contenuto resterà disponibile.

Questa settimana Sony annuncerà anche i nuovi giochi PS4 gratis di agosto, il reveal è previsto per mercoledì 29 luglio alle 17:30 salvo cambi di programma che in questi ultimi mesi non sono mancati, con annunci anticipati a sorpresa rispetto al consueto slot dell'ultimo mercoledì del mese.