PlayStation Plus: un nuovo bonus gratis a maggio, ecco di cosa si tratta

A sorpresa sul PlayStation Store è comparso un nuovo bonus PlayStation Plus per tutti gli abbonati al servizio Premium di Sony. Non si tratta di un gioco extra come accaduto in Spagna bensì di un pacchetto aggiuntivo per uno dei giochi più amati e popolari del momento.

Parliamo di Apex Legends, gli abbonati a PS Plus possono riscattare gratis un contenuto aggiuntivo denominato PlayStation Plus Play Pack contenente alcuni oggetti da usare in-game: Ottieni il PlayStation Plus Play Pack e tuffati in battaglia con una marcia in più. Grazie agli oggetti al suo interno, armi e leggende non passeranno di certo inosservate.

Cosa troverete all'interno del PlayStation Plus Play Pack? Due Skin Leggenda (per Bloodhound e Rampart) due Skin Arma (SMG Volt e Hemlok) e due Banner (Bloodhound e Rampart). Si tratta di contenuti estetici per personalizzare le Leggende di Apex Legends, un pacchetto gratuito per i membri Plus che vi permetterà di competere con alcune personalizzazioni esclusive.

La lineup giochi gratis PlayStation Plus di maggio 2021 include Battlefield V (PS4 e PS5), Wreckfest (solo PS5) e Stranded Deep (PS4 e PS5), ci sono già le prime speculazioni sui giochi PS Plus gratis di giugno 2021 che verranno annunciati come ci consueto l'ultimo mercoledì del mese, con disponibilità prevista per il primo martedì successivo.