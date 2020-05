PlayStation Plus: nuovo bonus gratis PS4 a maggio da scaricare

Si rinnova l'offerta dei contenuti bonus PlayStation Plus per il mese di maggio: tutti gli abbonati al servizio potranno ricevere un pacchetto esclusivo per Red Dead Online, componente multiplayer dell'acclamato Red Dead Redemption 2.

"Questo mese, i membri di PlayStation Plus riceveranno un pacchetto speciale per pescatori dilettanti, con 5 esche speciali da lago, 5 esche speciali da palude, 5 esche speciali da fiume e una mappa del tesoro dell’area North Clingman."

Ricordiamo che sono ancora disponibili i bonus PS Plus di aprile 2020 dedicati a Fortnite e Call of Duty Warzone, in entrambi i casi gli abbonati possono ottenere un DLC esclusivo con vari bonus in-game per i due giochi citati. Non sappiamo fino a quando sarà scaricabile il pacchetto dedicato a Red Dead Online, dunque vi consigliamo di approfittarne subito se siete interessati a riscattarlo.

Questo mese gli iscritti PlayStation Plus possono scaricare due giochi gratis per PS4, ovvero Cities Skylines e Farming Simulator 19, sono emerse le prime speculazioni sui giochi PS4 gratis di giugno 2020, i quali verranno annunciati ufficialmente come da tradizione la prossima settimana e più precisamente l'ultimo mercoledì del mese.