PlayStation Plus: nuovo bonus gratis da scaricare a ottobre

Mentre aspettiamo l'annuncio dei nuovi giochi gratis PlayStation Plus di ottobre 2020, Sony aggiorna la sezione PS Plus Bonus del PlayStation Store con un pacchetto scaricabile gratuitamente da tutti gli abbonati al servizio.

Nello specifico si tratta del Pacchetto PlayStation Plus per Rocket League, un bonus di benvenuto pensato per coloro che si sono da poco avvicinati al gioco, diventato free to play a metà settembre e dunque scaricabile gratis. Questo Pacchetto PS Plus esclusivo include quattro oggetti di personalizzazione tra cui: ruote Tacca Blu, Turbo Fumo Blu, Scia Rocce Blu e sfondo giocatore Trimpact BL. Una volta riscattato il DLC resterà vostro per sempre e potrete utilizzarlo fino a quando resterete abbonati al servizio PlayStation Plus.

L'annuncio dei nuovi giochi PS4 gratis di ottobre 2020 è atteso per mercoledì 30 settembre alle 17:30 (ora italiana), la percezione è che Sony possa offrire almeno un gioco horror a tema Halloween e in tal senso c'è chi spera in MediEvil, chi invece punta su prodotti terze parti. Al momento si tratta in ogni caso di pure speculazioni, per avere i dettagli ufficiali dovremo attendere fino a metà settimana.

E voi quali giochi vorreste vedere nel catalogo Instant Game Collection? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.