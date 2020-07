PlayStation Plus: nuovo pacchetto celebrativo Fortnite con emote e deltaplano gratis

A partire da oggi gli abbonati PlayStation Plus possono scaricare gratis il nuovo Pacchetto Celebrativo Fortnite con tre contenuti estetici disponibili esclusivamente su PlayStation 4.

Prendi un emote, un deltaplano e una scia per rappresentare la tua Vittoria reale con stile, grazie al Pacchetto celebrativo PlayStation Plus. Questo nuovo Pacchetto Celebrativo Fortnite Playstation Plus include Emote Ecco a voi, Deltaplano Stratosfera e Scia Freccia Giù.

Il Pacchetto Celebrativo Fortnite PlayStation Plus non include V-Bucks ma solamente contenuti estetici per personalizzare il proprio personaggio in modalità Battle Royale. I precedenti Pacchetti PS Plus gratis sono ancora disponibili per il download, attualmente non sappiamo fino a quando questo nuovo bonus sarà scaricabile, dunque approfittatene prima che sia troppo tardi.

A proposito di emote, lo sapete che l'emote Richiamo da Battaglia nasconde un segreto? La community sembra averlo scoperto in questi ultimi giorni restando sorpresa e chiedendo a Epic Games di riportare la situazione alla normalità. Da citare anche l'arrivo della nuova emote Bhangra Boogie, disponibile al momento solo per i possessori di uno smartphone OnePlus.