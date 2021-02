PlayStation Plus è obbligatorio per giocare online su PS4 e PS5?

L'abbonamento PlayStation Plus non rappresenta certo una novità essendo disponibile da ben dieci anni, tuttavia sono in molti ad interrogarsi se l'iscrizione a PlayStation Plus sia obbligatoria oppure no per giocare online.

La risposta a questa domanda è sì, l'abbonamento a PlayStation Plus è obbligatorio per giocare online con PlayStation 4 e PlayStation 5, con l'unica eccezione rappresentata dalla maggior parte dei giochi free to play (come Fortnite, Apex Legends, Warframe e Call of Duty Warzone), i quali non richiedono un abbonamento PS Plus attivo. In ogni caso possono esistere giochi gratis PS4 e F2P che necessitano di abbonamento PlayStation Plus per giocare, a discrezione dei singoli publisher.

In linea generale diciamo che avere un abbonamento PlayStation Plus è certamente molto utile e indispensabile per giocare online a giochi come FIFA, Call of Duy Black Ops Cold War e GTA V. Tutti gli iscritti riceveranno anche tre giochi gratis PS Plus al mese, 100 GB di spazio per i salvataggi Cloud e accesso a sconti e offerte esclusive, oltre a DLC e contenuti bonus gratuiti per i giochi più gettonati.

A voi la scelta ma ricordatevi che se non siete assidui giocatori di esperienze multiplayer l'abbonamento a PlayStation Plus non è obbligatorio, anche se comunque consigliato. Su Everyeye.it trovate anche dettagli i dettagli su quanto costa un mese di abbonamento a PlayStation Plus.