PlayStation Plus offerta: 15 euro di credito PSN gratis con l'abbonamento annuale

Sony Interactive Entertainment ha lanciato una nuova offerta per l'abbonamento annuale PlayStation Plus: iscrivendovi al servizio per dodici mesi riceverete subito un rimborso pari a 15 euro sotto forma di credito da spendere sul PlayStation Store.

15€ di fondi nel portafoglio PlayStation Store, l'aggiunta del credito all'account per PSN può richiedere fino a 20 giorni. Questo abbonamento è un abbonamento continuato a pagamento e una tariffa d'abbonamento ricorrente di €59,99 sarà dedotta ogni anno dal tuo portafoglio.

L'abbonamento annuale costa 59.99 euro sul PlayStation Store, sottoscrivendo il piano 12 mesi entro le 10:00 del 23 marzo avrete 15 euro di credito in regalo da spendere liberamente sul PlayStation Store. In questo modo la sottoscrizione annuale vi costerà vi costerà 44.99 euro, meno di cinque euro al mese.

Vi ricordiamo che gli abbonati a PlayStation Plus avranno accesso non solo al multiplayer online ma anche a 100 GB di spazio per i salvataggi Cloud, sconti e offerte esclusive e potranno scaricare ogni mese una selezione di giochi gratis per PS4, PS5 e PlayStation VR.

I giochi gratis PlayStation Plus di marzo 2021 includono Final Fantasy VII Remake per PS4, Remnant From The Ashes, Maquette e Farpoint per PlayStation VR, siete ancora in tempo per abbonarvi e aggiungerli alla vostra libreria.