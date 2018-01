PlayStation Plus offerta: 15 mesi di abbonamento al prezzo di 12 fino al 24 gennaio

Il 2018 inizia all’insegna di: da oggi e fino alle ore 11.00 del 24 gennaio, sottoscrivere un abbonamento annuale Plus conviene ancora di più. Gli utenti che si iscriveranno al servizio durante il periodo indicato riceveranno 3 mesi di abbonamento aggiuntivi allo stesso prezzo.

15 mesi di abbonamento, quindi, saranno disponibili al prezzo di un abbonamento annuale ovvero a 59.99€. Il mondo di PlayStation Plus offre ai propri abbonati l’opportunità di scaricare due giochi PS4 ogni mese, di unirsi a una community di giocatori provenienti da tutto il mondo e di divertirsi con funzionalità e vantaggi unici. PS Plus, infatti, consente non solo di giocare online con milioni di utenti, ma offre anche più di 24 giochi l’anno da collezionare per PlayStation 4, 10 GB di memoria online, download automatico di tutti gli aggiornamenti disponibili (anche se la propria console è in stand by) e promozioni su PlayStation Store.

A gennaio, tra i titoli scaricabili, senza costi aggiuntivi, ci sono Deus Ex Mankind Divided (PS4) e Batman The Telltale Series (PS4). Il primo è un gioco di ruolo in prima persona con una struttura open world sviluppato da Eidos Montréal e pubblicato da Square Enix. Il secondo è un’avventura interattiva con struttura episodica sviluppata da Telltale Games e incentrata sul supereroe di DC Comics. Come per altri titoli sviluppati da Telltale inclusi in passato nell’offerta di PlayStation Plus, anche questa volta gli utenti avranno diritto al Season Pass, comprensivo di tutti gli episodi di cui si compone la serie.

Inoltre, ad arricchire l’offerta mensile di PS Plus ci sono le imperdibili occasioni di PlayStation Plus Bonus, il portale ricco di proposte inedite ed esclusive riservate agli abbonati. Accedendo a playstationplusbonus.com con le proprie credenziali PSN, questo mese gli utenti potranno accedere a Fitprime, l’app che permette di allenarsi in oltre 500 centri sportivi con un unico abbonamento mensile. Gli iscritti a PS Plus avranno il 40% di sconto sul primo mese di abbonamento e il 5% di sconto per i mesi successivi. Per attivare la promozione basta scaricare il codice e registrarsi gratis su fitprime.com.