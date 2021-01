PlayStation Plus in offerta: abbonamento 12 mesi in sconto da Unieuro

C'è anche l'abbonamento PlayStation Plus in sconto con il Fuoritutto Unieuro di gennaio, l'iscrizione annuale al servizio di Sony viene proposta a prezzo scontato in bundle con una PSN Card del valore di 20 euro.

Nello specifico è possibile acquistare il pacchetto PlayStation Plus 12 mesi + Ricarica PSN 20 euro al prezzo complessivo di 69.99 euro invece di 79,99 euro con un risparmio pari al 12% sul costo di listino. Tra i principali vantaggi dell'abbonamento PlayStation Plus ricordiamo:

Multiplayer online: PlayStation Plus ti permette di divertirti su PS4 e PS5 con altri giocatori online

Giochi mensili: scarica senza costi aggiuntivi 2 giochi al mese per PS4 e un gioco PS5

Sconti esclusivi: ricevi offerte speciali su giochi e contenuti aggiuntivi di PlayStation Store

Spazio Cloud: ricevi 100 GB di spazio di archiviazione per i salvataggi

A gennaio gli abbonati potranno scaricare gratis nuovi giochi PS Plus per PS4 e PS5, la lineup del mese include Greedfall, Shadow of the Tomb Raider e Maneater, quest'ultimo compatibile solo con PlayStation 5. Ogni mese anche sconti esclusivi e DLC bonus per i giochi più popolari del momento.

L'offerta Unieuro è valida fino al 21 gennaio, ovviamente fino ad esaurimento delle scorte disponibili online e nei singoli punti vendita sparsi per l'Italia.