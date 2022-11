PlayStation Plus, la nuova offerta non convince: 2 milioni di abbonati in meno per Sony

Mentre i giochi gratis con PS Plus a novembre diventano disponibili per il download su PlayStation 4 e PlayStation 5, la dirigenza Sony presenta gli ultimi risultati raggiunti dal servizio di abbonamento.

Con la conclusione del secondo trimestre dell'anno fiscale 2022-2023, il colosso giapponese ha aggiornato i dati relativi all'adesione del pubblico al programma PlayStation Plus. A quanto pare, però, le novità non sono troppo positive, con il servizio che ha perso circa 2 milioni di abbonati.



Se nel primo trimestre dell'anno fiscale (aprile-giugno 2022), PS Plus aveva potuto contare su 47,3 milioni di giocatori, ora questo dato si è ridotto a 45,4 milioni. Il valore si conferma in calo anche se si guarda ai dati dell'anno fiscale 2021-2022, che nello stesso periodo aveva fatto registrare 47,2 milioni di abbonati a PlayStation Plus.



La riduzione di pubblico, che si concretizza in circa 2 milioni di utenti in meno per il servizio Sony, si traduce in un trend similare anche per quanto riguarda i giocatori attivi su PlayStation Network. I 102 milioni di utenti mensili attivi risulta infatti inferiore sia ai 103 milioni dello scorso trimestre sia ai 104 milioni dello scorso anno.



Un trend calante, che tuttavia risulta ampiamente compensato in termini di entrate: la revisione dei prezzi di PlayStation Plus e l'ampliamento dell'offerta si è infatti tradotto per Sony in un afflusso di 117 milioni di Yen nell'ultimo trimestre, a fronte dei 100 milioni di Yen dell'anno precedente.