PlayStation Plus è in offerta a prezzo speciale per il Black Friday da GameStop

Se possedete una console della famiglia PlayStation e giocate abitualmente online con i vostri amici, allora vi consigliamo di approfittare del Black Friday per estendere l'abbonamento a PlayStation Plus, attualmente in sconto da GameStop.

Sul sito ufficiale di GameStop e presso i punti vendita della catena è possibile acquistare un codice digitale valevole per 12 mesi di abbonamento a PlayStation Plus al prezzo speciale di 39,99 euro, con un consistente risparmio di 20 euro rispetto al prezzo di listino. Lo sconto, come tutte le offerte per il Black Friday, sarà attivo per un tempo limitato, ossia fino al 29 novembre, quindi vi consigliamo di approfittarne il prima possibile.

PlayStation Plus, ricordiamo, offre la possibilità di giocare online ai propri titoli multiplayer preferiti, scaricare mensilmente nuovi giochi per PS4 e PS5 (date un'occhiata ai giochi PlayStation Plus gratis di novembre 2021), avere sconti riservati agli abbonati e usufruire di 100 GB di archiviazione sul cloud (utili per non perdere i propri salvataggi). Su PS5 include anche la PlayStation Plus Collection, una selezione di 20 giochi dell'era PS4 liberamente giocabili su next-gen (tra cui Days Gone, Bloodborne, God of War e The Last of Us Remastered).

Già che ci siete, date anche un'occhiata alle offerte di PlayStation per il Black Friday di GameStop: ci sono Spider-Man Miles Morales a 39,98 euro, Demon's Souls a 49,98 euro e molti altri titoli a prezzo scontato!