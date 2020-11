PlayStation Plus offerte: abbonamento 12 mesi in sconto per il Black Friday

Continuano le offerte del Black Friday di GameStopZing, con sconti fino al 70% su console, videogiochi, merchandising e contenuti digitali, tra cui l'abbonamento al servizio PlayStation Plus di Sony.

"Il PlayStation Plus è il servizio premium del PSN in abbonamento che consente all'utente di entrare in un club esclusivo che prevede una serie di contenuti e di servizi appositamente dedicati. A differenza delle PSN Live Card, le PlayStation Plus Card non aggiungono al portafoglio online l'equivalente in valuta, ma, con il codice contenuto all'interno, permettono direttamente l'attivazione del servizio in abbonamento."

Da GameStopZing l'abbonamento PS Plus 12 mesi costa 44.99 euro, il prezzo in offerta è riferito al codice digitale che verrà inviato via email entro 24 ore dall'acquisto, non dovrete così attendere l'arrivo a casa della scheda da grattare con il codice.

GameStopZing propone una ricca serie di offerte PlayStation per il Black Friday con sconti su videogiochi, accessori e abbonamenti, oltre che sulle console, anche se gli sconti PS4 e PS4 PRO saranno online da venerdì 27 novembre e andranno avanti fino al 30 novembre, giorno del Cyber Monday. Una buona occasione per risparmiare sull'abbonamento PlayStation Plus e su tanti altri prodotti per le console Sony.