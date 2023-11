PlayStation Plus: oggi l'annuncio dei nuovi giochi Essential di novembre

In ritardo sulla tabella di marcia per esigenze di calendario, Sony si prepara ad annunciare oggi i nuovi giochi PlayStation Plus di novembre per PS4 e PS5, scaricabili da tutti gli abbonati Essential, Extra e Premium.

L'appuntamento con l'annuncio dei giochi PS Plus è previsto per mercoledì 1 novembre alle 17:30 ora italiana. Dopo l'annuncio dovremo attendere qualche giorno per poter scaricare le nuove aggiunte al catalogo, queste verranno rese disponibili per il download da martedì 7 novembre e scaricabili fino a lunedì 4 dicembre compreso.

Non ci sono leak o anticipazioni sui giochi PlayStation Plus Essential di novembre ma chissà che le "solite fonti" non possano svelare qualcosa in anteprima nelle prossime ore. Intanto vi invitiamo a consultare le nostre previsioni giochi PlayStation Plus Essential di novembre 2023, chissà che Sony non decida di regalare un gioco first party nel mese che segna l'inizio della stagione natalizia.

Tra le ultime novità del servizio in abbonamento, l'arrivo dello streaming Cloud dei giochi su PS5, funzione questa riservata però ai soli iscritti PlayStation Plus Premium e non accessibile agli utenti con profili Essential e Extra. Infine, ecco i giochi che abbandonano il catalogo PlayStation Plus a novembre tra cui My Time At Portia, Giana Sisters Twisted Dreams Directors Cut e Wild Guns Reloaded.