PlayStation Plus: oggi l'annuncio dei giochi Extra e Premium di agosto

Ci siamo quasi, nella giornata di oggi Sony annuncerà i giochi PlayStation Plus Extra e Premium di agosto 2023, l'annuncio è atteso per il pomeriggio, con i nuovi giochi che saranno disponibili per il download dalla prossima settimana.

L'annuncio dei giochi PlayStation Plus Extra e Premium di agosto è atteso per mercoledì 9 agosto alle 17:30 ora italiana, i giochi verranno poi resi disponibili da martedì 15 agosto.

Sappiamo che Dreams si aggiungerà al catalogo PlayStation Plus Extra dal 15 agosto, inoltre a fine mese anche Sea of Stars debutterà su PlayStation Plus Extra e Premium. Dreams, dal canto suo è incluso anche nella lineup dei giochi PlayStation Plus Essential di agosto 2023 insieme a Death's Door di Devolver Digital e PGA Tour 2K23.

Sempre dal 15 agosto i seguenti giochi non saranno più disponibili su PlayStation Plus Extra e Premium: 8-Bit Armies, Borderlands 3, Carmageddon Max Damage, The Crew 2, DCL The Game, Grip, Nidhogg, Yakuza 0, Yakuza Kiwami e Yakuza Kiwami 2. Infine, segnatevi questa data sul calendario: ecco quando verranno annunciati i giochi PlayStation Plus Essential di settembre per PS4 e PS5, non ci sono ancora anticipazioni o leak a riguardo ma chissà che qualche rumor non possa arrivare come di consueto nella seconda metà del mese, poco prima dell'annuncio ufficiale.