PlayStation Plus: oggi l'annuncio dei nuovi giochi Extra e Premium di aprile

E' atteso per oggi pomeriggio alle 17:30 (ora italiana) l'annuncio dei nuovi giochi PlayStation Plus Extra e Premium di aprile 2024. I giochi saranno poi disponibili per il download a partire dalla tarda mattinata di martedì 16 aprile.

Come da copione, seguendo un calendario ormai collaudato, i nuovi giochi PlayStation Plus Extra e Premium verranno annunciati oggi alle 17:30 ora italiana. Al momento in realtà ci sono già due giochi PS Plus Extra e Premium confermati per il mese di aprile, disponibili sin dal day one.

Giochi PlayStation Plus Extra e Premium aprile

Dave The Diver - 16 aprile

Tales of Kenzera ZAU - 23 aprile

I giochi confermati nel momento in cui scriviamo sono Dave The Diver e Tales of Kenzera ZAU, in uscita rispettivamente il 16 aprile e il 23 aprile su PS4 e PS5. Questo mese gli abbonati Extra e Premium potranno dunque mettere le mani su due nuovi videogiochi sin dal giorno del lancio, senza costi aggiuntivi. Niente male, vero?

Secondo alcuni rumor ad aprile potrebbe aggiungersi al catalogo anche MediEvil per PS1 su PlayStation Plus Premium. Sarà davvero così? Lo scopriremo mercoledì 10 aprile alle 17:30 quando Sony vuoterà il sacco sulle novità di aprile per gli abbonati ai tier Extra e Premium di PlayStation Plus.

