PlayStation Plus: oggi l'annuncio dei giochi di giugno ma ancora niente leak

Nelle scorse ore è stato svelato in anticipo il primo bonus PlayStation Plus di giugno 2023, non ci sono invece leak sui giochi PlayStation Plus gratis di giugno 2023 ma fortunatamente non manca molto per scoprire la lineup Essential del prossimo mese.

I nuovi giochi PlayStation Plus Essential verranno annunciati il 31 maggio alle 17:30, questi saranno poi disponibili per il download su PS4 e PS5 da martedì 6 giugno 2023 e fino al primo lunedì di luglio.

Nei giorni scorsi un leak ha rivelato uno dei PlayStation Plus Premium di giugno mentre come detto nessuna anticipazione è trapelata sui giochi del catalogo Essential, per i quali vi rimandiamo alle nostre previsioni sui giochi gratis PlayStation Plus di giugno 2023 con Far Cry 6, LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker, Little Nightmares 2 e Tiny Tina's Wonderlands. Ne avremo indovinato almeno uno? Lo scopriremo nel tardo pomeriggio di oggi, non è escluso inoltre che nelle prossime ore possa arrivare un leak che svelerà in anticipo i giochi PS Plus Essential del mese di giugno.

In occasione dei Days of Play, Sony sconterà l'abbonamento annuale PlayStation Plus del 25%, a partire dal 2 giugno sarà quindi possibile iscriversi (o rinnovare l'abbonamento) a PlayStation Plus Essential, Extra o Premium con un risparmio di oltre il 20% sulla sottoscrizione da 12 mesi.