PlayStation Plus: oggi l'annuncio dei nuovi giochi gratis di agosto

Nel weekend un leak di Sony ha svelato i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di agosto 2021, non è ancora arrivata però nessuna conferma da parte della compagnia, la quale ha rimosso rapidamente la pagina leakata in anticipo su sito di PlayStation.

E' ovviamente poco probabile che il leak sia inaccurato, considerando che la fonte è Sony stessa, in ogni caso attendiamo conferme ufficiali che dovrebbero arrivare a breve. Come da calendario il reveal dei giochi PlayStation Plus è previsto per l'ultimo mercoledì del mese, ovvero il 28 luglio alle 17:30, ora italiana. Nel pomeriggio scopriremo la lineup Instant Game Collection del mese più caldo dell'anno.

PlayStation Plus: giochi gratis agosto 2021

Plants vs. Zombies Battle for Neighborville (PS4 compatibile con PS5)

Tennis World Tour 2 (PS4 compatibile con PS5)

Hunter's Arena Legends (solo PS5)

Secondo il leak, da martedì 3 agosto i giocatori abbonati al servizio premium di PlayStation potranno scaricare Plants vs. Zombies Battle for Neighborville e Tennis World Tour 2 per PlayStation 4 (entrambi compatibili con PS5) oltre ad Hunter's Arena Legends per PlayStation 5. Fino allo stesso giorno resteranno disponibili i giochi PlayStation Plus di luglio 2021: A Plague Tale Innocence per PS5, WWE 2K Battlegrounds e Call of Duty Black Ops 4 per PS4 e PS5.