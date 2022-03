PlayStation Plus: oggi l'annuncio dei giochi gratis di aprile per PS5 e PS4

Il leak di Dealabs sui nuovi giochi gratis PlayStation Plus di aprile 2022 non sembra lasciare spazio a dubbi sui giochi PS Plus del prossimo mese, manca ancora la conferma ufficiale ma questa arriverà nelle prossime ore, fortunatamente non dovremo attendere troppo.

Dopo aver annunciato i nuovi piani di abbonamento PlayStation Plus da giugno 2022, Sony si prepara ora a svelare anche i giochi gratis di aprile per gli iscritti al servizio. Secondo il leak trapelato ieri, i giochi del mese sono tre:

SpongeBob Squarepants Battle For Bikini Bottom Rehydrated

Slay the Spire

Hood Outlaws and Legends

I primi due vengono offerti in versione PS4 compatibile con PS5 mentre Hood Outlaws and Legends dovrebbe essere scaricabile in doppia versione per entrambe le piattaforme. Sarà vero? Lo scopriremo alle 17:30 di oggi, mercoledì 30 marzo, ultimo mercoledì del mese e come di consueto giorno di annuncio dei nuovi giochi del PlayStation Plus.

Nel frattempo è stato pubblicato un bonus PlayStation Plus gratis per il mese di aprile, un pacchetto aggiuntivo per Genshin Impact che include vari oggetti da usare in-game tra cui Hero's Wit ×20, Mystic Enhancement Ore ×15, Mora ×50,000 e Fragile Resin ×2, questo resterà disponibile per il download fino all'11 maggio, avete quindi tutto il tempo per riscattarlo e utilizzarlo senza limitazioni.