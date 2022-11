PlayStation Plus: oggi l'annuncio dei giochi gratis di dicembre già leakati

Puntuale come da tradizione, per i possessori di PlayStation 4 e PlayStation 5 è ormai giunto il momento dell'annuncio dei giochi gratis con PlayStation Plus a dicembre 2022.

Come ogni ultimo mercoledì del mese, il pomeriggio di quest'oggi - mercoledì 30 novembre 2022 - vedrà infatti l'annuncio ufficiale della line-up di titoli offerti in omaggio agli abbonati al servizio Sony. Il reveal avverrà, salvo imprevisti, alle ore 17:30 in punto, tramite i canali social del mondo PlayStation. Successivamente, i giochi gratis di dicembre potranno essere riscattati dagli abbonati a partire dal prossimo martedì 6 dicembre 2022, e sino al successivo gennaio 2023.

Come sempre più spesso accade, tuttavia, la line-up di giochi gratis con PS Plus a dicembre è stata vittima di leak. In anticipo rispetto ai piani di Sony, l'ormai famigerato portale Dealabs ha ospitato l'annuncio anticipato di quelli che, con tutta probabilità, saranno i giochi offerti agli abbonati a PlayStation Plus Essentials. La scelta, a quanto pare, sarebbe ricaduta su Biomutant, il variopinto Action RPG con protagonista un bizzarro panda minore, e Divine Knockout. In aggiunta, piatto principale del mese invernale, la selezione dovrebbe includere anche Mass Effect: Legendary Edition, con l'intera trilogia di Electronic Arts inclusa nel pacchetto.



Per ogni conferma, non resta che attendere poche ore!