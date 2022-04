PlayStation Plus: oggi l'annuncio dei giochi gratis di maggio, anticipati da un leak

Ci siamo! L'annuncio dei giochi gratis PlayStation Plus di maggio 2022 è atteso per la giornata di oggi, nelle prossime ore scopriremo se il leak trapelato il 26 aprile verrà confermato o se Sony ha previsto una lineup diversa per gli abbonati PS Plus.

Il "solito" Dealabs (fonte che nel corso dei mesi si è dimostrata estremamente affidabile) ha infatti svelato in anticipo i giochi PlayStation Plus di maggio 2022, secondo il leak sono tre i giochi gratis del mese.

Giochi gratis PlayStation Plus maggio 2022

FIFA 22 in versione PlayStation 4 e PS5

Tribes of Midgard versione PS4 e PlayStation 5

Curse of the Dead Gods versione PS4 compatibile con PS5

FIFA 22, Tribes of Midgard e Curse of the Dead Gods si aggiungerebbero quindi alla lineup Instant Game Collection a partire da martedì 3 maggio, al momento questi giochi non sono ancora stati confermati da Sony, l'annuncio ufficiale è previsto per oggi pomeriggio alle 17:30 ora italiana, tra pochissime ore quindi ne sapremo di più.

In passato Dealabs ha sempre anticipato correttamente i giochi in uscita su PlayStation Plus, con qualche minima variazione dovuta magari a cambiamenti improvvisi, presto scopriremo se a maggio i giochi indicati verranno confermati o se ci siano altri titoli previsti per gli abbonati e non anticipati dal leak.