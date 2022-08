PlayStation Plus: oggi l'annuncio dei nuovi giochi gratis di settembre 2022 per PS4 e PS5

Quando verranno annunciati i giochi gratis PlayStation Plus di settembre 2022? Finalmente ci siamo, l'attesa sta per finire e nella giornata di oggi, mercoledì 31 agosto, Sony annuncerà i giochi PlayStation Plus gratis di settembre per PS4 e PS5.

Appuntamento alle 17:30 ora italiana per scoprire quali sono i giochi che gli abbonati PlayStation Plus Essentials (e livelli superiori) potranno scaricare a partire da martedì 6 settembre. I giochi gratis per PlayStation Plus di agosto 2022 resteranno disponibili fino al 5 settembre, la lineup di questo mese include Yakuza Like a Dragon (PS4 e PS5), Tony Hawk's Pro Skater 1+2 (PS4 e PS5) e Little Nightmares (PS4).

Da segnalare come negli ultimi giorni non ci siano stati leak sui nuovi giochi PS Plus di settembre 2022, evento in realtà abbastanza raro, chissà che non ci possa essere sorprese ed anticipazioni nel corso della mattinata.

Nelle nostre speculazioni sui giochi gratis per PlayStation Plus di settembre 2022 abbiamo citato The Crew 2, Tunic, TemTem, Biomutant (in uscita proprio il 6 settembre su PlayStation 5 e Xbox Series X/S), oltre a The Last of Us Parte 2, magari per celebrare l'arrivo di The Last of Us Parte 1 in arrivo il due settembre, ma si tratta solamente di una ipotesi, un desiderio che potrebbe non trovare poi riscontro nella realtà.