PlayStation Plus: oggi l'annuncio dei giochi di ottobre, già anticipati da un leak

E' atteso per il pomeriggio di oggi, mercoledì 27 settembre, l'annuncio dei giochi PlayStation Plus Essential di ottobre 2023 per PS4 e PS5. Un annuncio parzialmente anticipato dai "soliti" leak di billbil-kun, che ha svelato due dei tre giochi in arrivo per gli abbonati.

Secondo billbil-kun di Dealabs, a ottobre gli iscritti a PlayStation Plus (qualsiasi livello, sia Essential, Extra o Premium) potranno scaricare (dal 3 ottobre al 6 novembre) The Callisto Protocol e Farming Simulator 2022, oltre ad un terzo titolo non ancora rivelato e che scopriremo dunque più tardi, alle 17:30 ora italiana, quando Sony annuncerà ufficialmente i giochi PS Plus Essential di ottobre 2023.

Considerando il track record estremamente positivo del leaker e insider, ci sono pochi dubbi riguardo l'effettivo arrivo dei giochi citati, ma in ogni caso cambiamenti improvvisi possono sempre essere dietro l'angolo, dunque aspettiamo conferme ufficiali da parte di Sony.

The Callisto Protocol è un gioco survival horror realizzato dal papà di Dead Space, il titolo purtroppo non ha riscosso il successo sperato ricevendo tiepide recensioni da parte della critica e vendendo meno del previsto. Farming Simulator 22 è invece una delle più recenti versioni del simulatore di fattoria leader del mercato, un gioco forse non per tutti ma sicuramente di buona qualità.