PlayStation Plus: oggi l'annuncio dei nuovi giochi Premium ed Extra di gennaio

Quando verranno annunciato i giochi PlayStation Plus Extra e Premium di gennaio? Idealmente il terzo mercoledì del mese ma a gennaio Sony potrebbe fare un eccezione e anticipare l'annuncio al secondo mercoledì... ovvero oggi.

I nuovi giochi per gli abbonati PlayStation Plus Extra e Premium dovrebbero essere annunciati oggi pomeriggio alle 17:30 ora italiana per poi essere resi disponibili per il download da martedì 17 gennaio. Non sappiamo ancora nulla sui possibili giochi che si aggiungeranno alla lineup, sono stati però annunciati i giochi che abbandoneranno il catalogo PlayStation Plus Premium ed Extra dal 17 gennaio

Bound by Flame

Electronic Super Joy

Enigmatis The Ghosts of Maple Creek

Leo's Fortune

Masters of Anima

Seasons After Fall

Shiness The Lightning Kingdom

Space Hulk Tactics

The Council Complete Season

The Last Tinker City of Colors

Dal prossimo 21 febbraio invece i seguenti giochi verranno rimossi dal catalogo Extra e Premium di PlayStation Plus, la lista include anche Grand Theft Auto Vice City The Definitive Edition.

Grand Theft Auto Vice City The Definitive Edition

Agatha Christie The ABC Murders

Rad Rodgers

Sine Mora EX

SkyDrift Infinity

Sparkle Unleashed

The Book of Unwritten Tales 2

The Turing Test

Non ci resta dunque che attendere pochissime ore per scoprire quali saranno i nuovi giochi di gennaio per gli abbonati ai due livelli superiori di PlayStation Plus.