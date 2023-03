PlayStation Plus: oggi l'annuncio dei giochi Premium ed Extra di marzo, addio a 9 giochi

Giornata interessante, quella di oggi, per gli abbonati PlayStation Plus Premium ed Extra: nel pomeriggio Sony annuncerà i nuovi giochi gratis di marzo e sempre nella giornata odierna ben nove titoli si preparano ad abbandonare il catalogo.

Conosciamo già alcuni dei giochi PlayStation Plus Extra e Premium di marzo ma l'elenco è destinato ad ampliarsi e Sony annuncerà i nuovi giochi oggi pomeriggio alle 17:30 ora italiana. Tra i titoli già confermati troviamo Ghostwire Tokyo per PS5, Immortals Fenyx Rising per PS4 e PS5, TChia per PS4 e PS5, Tom Clany's Rainbow Six Extraction per PS4 e PS5 e infine Uncharted Raccolta L'Eredità dei Ladri per PS5. Una lineup sicuramente interessante già in questa versione "provvisoria", non siete d'accordo?

Sempre a partire da oggi, mercoledì 15 marzo, non sono invece più disponibili i seguenti giochi: WWE 2K22, Monster Energy Supercross The Official Video Game 5, Victor Vran Overkill Edition, A Velocibox Ultimate Bundle, The Vanishing of Ethan Carter, Override 2 Super Mech League, Ghost of a Tale, Dungeons 2 e Danger Zone.

A fine mese Sony annuncerà anche i giochi PlayStation Plus Essential di aprile 2023, tra questi anche lo sparatutto Meet Your Maker disponibile sin dal day one (4 aprile) per gli abbonati con profilo base.