PlayStation Plus: oggi l'annuncio dei giochi di settembre, ci sarà davvero Saints Row?

Tra poche ore Sony annuncerà i nuovi giochi PlayStation Plus Essential di settembre 2023, già preceduti in verità da un leak, situazione che non si verificava ormai da molti mesi. Finalmente ci siamo, oggi pomeriggio scopriremo la lineup PS Plus per il prossimo mese.

L'annuncio dei giochi PlayStation Plus Essential di settembre è in programma mercoledì 30 agosto alle 17:30 ora italiana, i nuovi giochi PlayStation Plus sono disponibili per il download (da parte degli abbonati Essential, Extra e Premium) da martedì 5 settembre e resteranno scaricabili su entrambe le console PlayStation (PS4 e PS5) fino al primo lunedì di ottobre compreso.

Nelle scorse ore è stato svelato il primo gioco PlayStation Plus Essential di settembre 2023, un leak ha infatti rivelato l'arrivo di Saints Row, gioco uscito nell'agosto 2022 e purtroppo incapace di riscuotere il successo commerciale sperato. Chissà che l'ingresso nel catalogo PlayStation Plus non possa donare al gioco di Volition una nuova vita, una seconda occasione per conquistare un maggior numero di giocatori.

Mistero invece sugli altri due giochi del mese, noi ci siamo divertiti a fare le nostre consuete previsioni sui giochi PlayStation Plus Essential di settembre inserendo Little Nightmares 2 (perfetto dopo il recente annuncio di Little Nightmares 3 in uscita nel 2024) e magari un gioco sportivo della scorsa stagione come FIFA 23.