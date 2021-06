PlayStation Plus: oggi l'annuncio dei nuovi giochi gratis di luglio

Ci siamo! E' l'ultimo mercoledì del mese e questo vuol dire che Sony si prepara ad annunciare i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di luglio 2021 per PS5 e PS4, disponibili per il download da martedì 6 luglio.

L'annuncio dei nuovi giochi gratis PlayStation Plus è previsto per oggi pomeriggio alle 17:30 (ora italiana ovviamente) a meno di eventuali cambiamenti o ritardi non previsti, comunque molto rari nelle comunicazioni dei giochi PS Plus.

Tra poche ore sapremo dunque se i rumor sui giochi gratis PlayStation Plus di luglio 2021 emersi nei giorni scorsi si riveleranno esatti oppure no, secondo un leak questo mese la lineup Instant Game Collection si arricchirà con A Plague Tale Innocence per PS5 (con la versione next-gen in uscita proprio martedì 6 luglio... solo un caso?), WRC 9 e Uncharted L'Eredità Perduta per PS4, entrambi compatibili anche con PlayStation 5. L'Eredità Perduta è di fatto l'unico gioco della serie non incluso nella raccolta PlayStation Plus dal momento che Uncharted The Nathan Drake Collection e Uncharted 4 Fine di un Ladro hanno fatto capolino su PS Plus negli anni scorsi.

Restiamo in attesa dell'annuncio ufficiale, nel frattempo fateci sapere qui sotto nei commenti quali giochi vorreste vedere tra i giochi gratis PlayStation Plus di luglio 2021.