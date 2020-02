PlayStation Plus: oggi l'annuncio dei nuovi giochi gratis PS4

Siamo arrivati alla fine del mese e ci avviciniamo al momento dell'annuncio giochi PS Plus gratis di marzo 2020. Per scoprire la lineup Instant Game Collection del prossimo mese dovremo attendere pochissimo, l'annuncio è previsto infatti per oggi.

Mercoledì 26 febbraio alle 17:30 Sony svelerà i nuovi giochi gratis PS4 per gli abbonati al servizio PlayStation Plus, disponibili per il download dal primo martedì del mese. A febbraio i membri Plus hanno avuto accesso a BioShock The Collection, The Sims 4 Console Edition e al gioco bonus Firewall Zero Hour per PlayStation VR, non è chiaro se lo stesso schema verrà seguito anche questo mese o se torneremo al consueto modus operandi che prevede due giochi PS4.

Tra le previsioni dei giochi PlayStation Plus marzo 2020 hanno trovato spazio numerosi titoli Electronic Arts attualmente in offerta come Battlefield 1 Revolution, Mass Effect Andromeda e Mirror's Edge Catalyst, che uno di questi sia effettivamente destinato ad entrare nella Instant Game Collection? Lo scopriremo nel pomeriggio di oggi.

Questo mese PS Plus ha offerto ai suoi abbonati anche un codice buono sconto GameStop riscattabile entro il 20 febbraio e spendibile fino al 15 marzo compreso. Un regalo sicuramente gradito, ne avete approfittato? Vorreste vedere altre iniziative simili in futuro?