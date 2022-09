PlayStation Plus: oggi escono 17 nuovi giochi, RDR2 abbandona il catalogo

Giornata importante per gli abbonati PlayStation Plus Extra e Premium che a partire dal 20 settembre riceveranno l'accesso a ben 17 nuovi giochi, tra cui Deathloop, disponibile sempre da oggi anche su Xbox Game Pass e PC Game Pass.

I nuovi giochi per gli abbonati Premium includono Bentley's Hackpack, Kingdom of Paradise, Sly Cooper Thieves in Time, Syphon Filter 2, The Sly Collection e Toy Story 3. Gli abbonati PlayStation Extra invece possono giocare a Alex Kidd in Miracle World DX, Assassin's Creed Origins, Chicory A Colorful Tale, Deathloop, Dragon Ball XenoVerse 2, Monster Energy Supercross The Official Videogame 5, Rabbids Invasion The Interactive TV Show, Rayman Legends, Scott Pilgrim vs. The World The Game Complete Edition, Spiritfarer e Watch Dogs 2.

I giochi PlayStation Plus Essentials di settembre 2022 sono invece già disponibili e includono Need for Speed Heat, Toem e Granblue Fantasy Versus. Dal 20 settembre inoltre Red Dead Redemption 2 viene rimosso dal catalogo PlayStation Plus Extra, questo vuol dire che non sarà più giocabile anche se scaricato in precedenza e l'unico modo per continuare a giocare è quello di possedere una copia fisica o digitale del gioco regolarmente acquistato.

Quando verranno annunciati i giochi PlayStation Plus di ottobre 2022? Non manca molto, ci avviciniamo alla fine del mese e Sony si prepara al consueto annuncio dei nuovi giochi PS Plus.