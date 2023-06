PlayStation Plus: oggi escono i nuovi giochi Extra e Premium di giugno

Il Catalogo Giochi PlayStation Plus Extra e Premium di giugno si aggiorna oggi (martedì 20 giugno) con una nuova ondata di giochi per PS4 e PS5, oltre ai classici Killzone Liberation per PSP, Herc's Adventures e Worms, entrambi in versione PS1.

Sono tanti i giochi PlayStation Plus Extra e Premium di giugno 2023 tra cui Far Cry 6, Thief, Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, Killing Floor 2, Tacoma e Deus Ex Mankind Divided, ecco l'elenco completo.

Giochi PlayStation Plus Extra Premium giugno 2023

Thief PS4 20.130 GB

Carto PS4 3.764 GB

MX vs ATV Legends PS4 35.005 GB - PS5 29.855 GB

Redout 2 PS4 18.485 GB - PS5 17.156 GB

A Hat in Time PS4 11.775 GB

Inscryption PS4: 7.321 GB - PS5 2.229 GB

Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder’s Revenge PS4 1.293 GB - PS5 1.024 GB

Elex 2 PS4 27.946 GB - PS5 25.573 GB

Soulstice PS5 21.783 GB

Far Cry 6 PS4 103.221 GB - PS5 101.790 GB

Killing Floor 2 PS4 47.861 GB

Deus Ex Mankind Divided PS4 40.751 GB

Tacoma PS4 2.406 GB

Rogue Legacy 2 PS4 1.5 GB - PS5: 1 GB

The Talos Principle Deluxe Edition PS4 4.830 GB

Forager PS4 300.5 MB

Lonely Mountains Downhill PS4 1.607 GB

The Wild at Heart PS4 4.5 GB

PAW Patrol Mighty Pups Save Adventure Bay PS4 5.380 GB - PS5 2.320 GB

My Friend Peppa Pig PS4 6.5 GB - PS5 1.3 GB

DC League of Super-Pets The Adventures of Krypto and Ace PS4 4 GB - PS5 1 GB

Dodgeball Academia PS4 1 GB

Vampire The Masquerade Coteries of New York PS4 6 GB

Hundred Days Winemaking Simulator PS4 3 GB - PS5 1 GB

Sono ancora disponibili inoltre i giochi PlayStation Plus Essential di giugno 2023, ovvero NBA 2K23, Trek To Yomi e Jurassic World Evolution 2, potete scaricarli gratis su PS4 e PS5 fino al primo lunedì di luglio.