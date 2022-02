PlayStation Plus: nuova ondata di sconti esclusivi sui migliori giochi PS4 e PS5

Gli abbonati PlayStation Plus possono ora accedere a una nuova selezione di giochi in offerta su PlayStation Store, sono centinaia i giochi per PS4 e PS5 in vendita con uno sconto aggiuntivo per gli iscritti al servizio premium di Sony.

Tra i giochi in offerta per gli abbonati PS Plus troviamo Little Nightmares 2, Solar Ash, Ghostwire Tokyo (preordine), Sherlock Holmes Chapter One, i pacchetti Watch Dogs Legion + Assassin's Creed Valhalla o Assassin's Creed Valhalla + Immortals Fenyx Rising, The Ascent (preordine), Overcooked All You Can Eat, Bloodborne, Digimon World Next Order, Visage, YouTubers Life 2, The Forgotten City, Monster Energy Supercross The Official Videogame 3, New Super Lucky's Tales, Creed Rise to Glory per PlayStation VR e tanti altri.

Trovate l'elenco completo nella sezione sconti PlayStation Plus del PlayStation Store, al normale prezzo già scontato si aggiunge una percentuale di sconto variabile, il prezzo aggiornato e corretto verrà mostrato solamente agli utenti con abbonamento attivo.

Sony ha annunciato questa settimana i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di marzo 2022, la lineup Instant Game Collection del prossimo mese include Team Sonic Racing, Ghost of Tsushima Legends (solo espansione multiplayer), ARK Survival Evolved e Ghostrunner, ai quali si aggiungerà GTA Online dal 15 marzo.