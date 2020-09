PlayStation Plus ottobre 2020: annuncio giochi gratis PS4 questa settimana

C'è grande attesa per i nuovi giochi gratis PS4 di ottobre 2020 per gli abbonati PlayStation Plus, ad oggi non è trapelato alcun leak e questo ha contribuito a far aumentare l'hype, per fortuna il mistero verrà presto risolto.

Manca davvero poco all'annuncio dei giochi gratis PlayStation Plus di ottobre 2020, seguendo il "solito" calendario (salvo sorprese degli ultimi mesi) l'annuncio dei giochi PS Plus è previsto per mercoledì 30 settembre alle 17:30, ora italiana, il download sarà invece disponibile da martedì 6 settembre. Non ci sono rumor chiari riguardo i nuovi giochi della lineup Instant Game Collection ma sono in molti a pensare che Sony possa proporre contenuti a tema Halloween puntando sui giochi horror... potrebbe essere la volta di MediEvil?

Sono ancora disponibili i bonus gratis PlayStation Plus di settembre, tra cui pacchetti scaricabili per Fortnite, PlayerUnknown's Battlegrounds e Call of Duty Warzone. Nelle scorse settimane Sony ha annunciato PlayStation Plus Collection per PS5, una raccolta di 18 giochi PS4 (tra cui The Last Of Us Remastered, Uncharted 4 Fine di un Ladro, Final Fantasy XV, inFAMOUS Second Son, The Last Guardian e Mortal Kombat X) giocabili su PlayStation 5 da tutti gli abbonati, un pacchetto di benvenuto che dovrebbe essere disponibile al lancio della nuova console o nel periodo immediatamente successivo.