PlayStation Plus ottobre 2020: disponibili da oggi i nuovi giochi PS4 e un bonus gratis

A partire da oggi sono disponibili i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di ottobre 2020, oltre ad un bonus gratis non annunciato in precedenza e ora scaricabile da tutti gli abbonati al servizio premium di Sony.

La lineup PS Plus di ottobre include Vampyr e Need for Speed Payback per PlayStation 4, entrambi disponibili per il download da martedì 6 ottobre, come di consueto l'aggiornamento dello store in Europa è previsto per la tarda mattinata, al più tardi per l'ora di pranzo.

Vampyr

Londra, 1918. Sei il Dr. Jonathan Reid e sei appena diventato un vampiro. Come medico, devi trovare una cura per salvare i cittadini, infettati dall’influenza. Come vampiro, sei condannato a nutrirti di coloro che hai giurato di curare.

Need for Speed Payback

Sullo sfondo della corruzione di Fortune Valley, il tradimento ha diviso te e la tua banda e il desiderio di vendetta l'ha riunita per sconfiggere la Loggia, una spietata organizzazione che esercita il suo controllo sui casinò, i criminali e i poliziotti della città.

Il contenuto bonus è invece legato a World of Tanks, gli abbonati avranno accesso ad un pacchetto gratis che include 400.000 argento, 2 Op. Incremento Exp x3, 2 Op. Incremento Exp dell'equipaggio x4 e Voucher per bandiera.