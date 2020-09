PlayStation Plus ottobre 2020: previsioni e speculazioni sui nuovi giochi gratis PS4

Siamo solo a metà settembre e mancano ancora più di dieci giorni all'annuncio dei nuovi giochi gratis PS4 di ottobre 2020 per gli abbonati PlayStation Plus, tuttavia come sempre a questo punto del mese è arrivato il momento delle speculazioni e dei rumor.

A settembre il catalogo Instant Game Collection si è ampliato con Street Fighter V e PUBG PlayerUnknown's Battlegrounds, mentre a ottobre Sony potrebbe buttarsi sui giochi horror, giusto in tempo per Halloween. E allora perchè non pensare ad esempio a MediEvil? La remastered dell'avventura di Sir Daniel è uscita nell'ottobre 2019 ma è disponibile da mesi al prezzo budget di 19.99 euro, dunque un suo ingresso nella lineup PS Plus potrebbe non essere da escludere a priori.

Altra ipotesi possibile potrebbe essere quella legata a Watch Dogs 2 per promuovere l'arrivo di Watch Dogs Legion a fine ottobre. Da non escludere un gioco LEGO per famiglie, magari LEGO Star Wars Il Potere della Forza. Tornando a parlare di giochi first party, un probabile candidato sembra essere The Last Guardian, oltre al più volte citato Horizon Zero Dawn Complete Edition, ora in sconto sul PlayStation Store e in vendita a poco meno di 13 euro.

Cosa ne pensate delle nostre previsioni? L'annuncio dei giochi PS Plus di ottobre dovrebbe essere previsto per mercoledì 30 settembre, i nuovi titoli saranno poi scaricabili da martedì 6 ottobre, a meno di eventuali cambi in corsa da parte di Sony.