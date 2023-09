PlayStation Plus ottobre 2023: previsioni e speculazioni sui giochi Essential PS4 e PS5

Il mese di settembre è stato piuttosto interessante per gli abbonati PlayStation Plus Essential con Saints Row, Black Desert Traveler Edition e Generation Zero: ma cosa possiamo aspettarci a ottobre 2023?

Come sempre, ci siamo divertiti a stilare una lista di tre possibili giochi in arrivo per gli abbonati PlayStation Plus Essential a ottobre 2023. Ribadiamo che la lista è frutto di sensazioni, pareri, rumor e anche speranze e desideri personali, dunque da prendere come una lista di previsioni non necessariamente destinate ad avversarsi.

La nostra prima scelta ricade su un gioco della serie One Piece, e se One Piece Odyssey è forse troppo recente, si potrebbe optare per un titolo della saga Pirate Warriors, giochi particolarmente apprezzati dal pubblico e dalla critica. Altro gioco che speriamo possa giungere su PlayStation Plus è Shadow Warrior 3, il terzo episodio della celebre serie shooter non ha ricevuto particolarmente visibilità ed è finito rapidamente nel dimenticatoio, l'arrivo su PS Plus potrebbe portare una nuova iniezione di giocatori.

Infine, citiamo World War Z Aftermath, un gioco a base di zombie è perfetto per Halloween, non trovate? Per saperne di più dovremo attendere la fine del mese, quando Sony annuncerà i nuovi giochi PlayStation Plus Essential di ottobre 2023.