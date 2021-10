PlayStation Plus di ottobre: quando escono i nuovi giochi gratis?

Ci siamo! Manca poco all'arrivo dei nuovi giochi gratis PlayStation Plus di ottobre 2021, scaricabili su PS4 e PS5. Ma quando saranno effettivamente disponibili per il download dal PlayStation Store? Ecco la data.

La data da segnare sul calendario è quella di martedì 5 ottobre, il PlayStation Store italiano si aggiorna in genere tra le 12:00 e le 13:00, entro l'ora di pranzo quindi i giochi PS Plus di ottobre 2021 saranno disponibili per il download e lo resteranno fino al primo lunedì di novembre.

Questo mese gli abbonati PlayStation Plus possono mettere le mani su tre nuovi giochi: Hell Let Loose (PS5), PGA Tour 2K21 (PS4) e Mortal Kombat X (PS4). Il primo è uno sparatutto bellico ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, il secondo è un gioco di golf con licenza ufficiale PGA e infine il terzo non ha bisogno di presentazioni trattandosi di uno dei titoli più venduti della violentissima saga di Ed Boon.

E' già disponibile invece il bonus gratis PlayStation Plus di ottobre 2021, gli abbonati possono aggiungere alla propria libreria un contenuto aggiuntivo esclusivo per eFootball che potrà essere poi utilizzato con l'arrivo del primo aggiornamento autunnale del gioco di calcio Konami, atteso indicativamente tra ottobre e novembre.