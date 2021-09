PlayStation Plus di ottobre: quando verranno annunciati i nuovi giochi gratis?

Manca poco alla fine del mese e sono in molti a chiedersi quando verranno annunciati i nuovi giochi PlayStation Plus gratis di ottobre 2021 per PS4 e PS5. Ecco la data da segnare sul calendario.

Come sempre accade (a meno di imprevisti o State of Play nelle immediate vicinanze) Sony annuncerà i giochi PlayStation Plus gratis l'ultimo mercoledì del mese, ovvero il 29 settembre alle 17:30 ora italiana. Prendete questa data come variabile, in passato è successo che l'annuncio slittasse di qualche giorno o che venisse anticipato, in ogni caso se il calendario verrà rispettato basterà attendere ancora pochi giorni per scoprire quali giochi verranno offerti agli abbonati a ottobre.



Giochi PlayStation Plus di ottobre 2021: quando escono?

PlayStation Plus ottobre 2021 rumor