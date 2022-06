PlayStation Plus su PC: quanto costa, come funziona e quali sono i requisiti

Dal 23 giugno il nuovo PlayStation Plus è arrivato in Europa, da oggi è possibile sottoscrivere i piani di abbonamento Extra e Premium oltre al livello base (Essentials), ma chi è interessato ad abbonarsi su PC quale sottoscrizione deve scegliere, quanto costa e quali sono i requisiti minimi richiesti?

Cosa cambia tra PlayStation Plus Essentials, Premium ed Extra? In realtà per un giocatore PC non c'è scelta e bisogna optare necessariamente per il piano Premium (16.99 al mese, 49.99 euro a trimestre o 119.99 euro l'anno), l'unico che permette di accedere in streaming da PC ad un catalogo di giochi per PS4 e giochi classici PlayStation.

Che cosa serve? Un computer con sistema operativo Windows, un abbonamento PlayStation Plus Premium, una connessione da almeno 5 Mbps e un controller DualShock 4 o un qualsiasi altro joypad Bluetooth o USB compatibile. Molto importante, vi servirà anche l'app PlayStation per PC scaricabile qui gratis, di seguito invece i requisiti minimi e consigliati:

Requisiti Minimi PlayStation Plus PC

Windows 10

Intel Core i3 2,0 GHz

300 MB di spazio di archiviazione

2 GB RAM

Scheda audio

Porta USB

PlayStation Plus su PC: Requisiti Consigliati

Windows 10

Processore 3,5 GHz Intel Core i3 o 3.8 GHz AMD A10

300 MB di spazio di archiviazione disponibile

Almeno 2 GB di RAM

Scheda audio

Porta USB

I giochi scattano? Ecco come ridurre il lag dei giochi in streaming su PlayStation Plus, grazie ad una serie di piccoli trucchi e accorgimenti.