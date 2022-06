PlayStation Plus su PC tra giochi mancanti e tag sbagliati, ecco i problemi dell'app

Come ben saprete, il nuovo PlayStation Plus include nella sola versione Premium la possibilità di giocare in streaming una selezione di titoli, i quali sono avviabili anche da PC tramite un'applicazione dedicata. Sembrerebbe però che l'app non funzioni benissimo e in molti se ne stanno lamentando sui social.

Stando alle testimonianze dei videogiocatori, il problema dell'applicazione PlayStation Plus per PC non sarebbe legato esclusivamente al suo funzionamento, ma anche e soprattutto alla gestione della libreria. Tra giochi che sono spariti misteriosamente dal catalogo e prodotti che sono catalogati male (Marvel's Spider-Man Miles Morales è etichettato come gioco PS3, giusto per fare un esempio), gli abbonati al servizio stanno riscontrando parecchi difetti. Se i titoli assenti non possono essere giocati per ovvi motivi, ve ne sono altri che risultano inaccessibili per via del tag errato. Tra questi troviamo numerosi classici PlayStation 1 e PlayStation 2 oltre a prodotti più recenti come Death Stranding e il già citato Miles Morales.

Insomma, la situazione non è delle migliori ed è necessario un intervento di Sony per correggere da remoto queste problematiche e sbloccare finalmente l'accesso a questi giochi in streaming per coloro i quali hanno pagato per il tier più costoso del servizio.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che Ratchet & Clank Rift Apart potrebbe arrivare a breve su PS Plus Extra e Premium.